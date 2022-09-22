«Скажет: «Положи на карту сто тысяч». Я это сделаю»: бывший зять Пугачевой готов тянуть бюджет сына Никиты

Владимир Пресняков – младший в беседе с Натальей Подольской для ее YouTube-проекта «Ваша Наташа» дал понять, что ему никогда не было жалко денег на семью и детей. Артиста едва ли можно назвать экономным и прижимистым. Своих детей от двух разных жен музыкант не делит и любит их одинаково.
Так, певец готов до старости помогать старшему сыну от Кристины Орбакайте. Если Никита Пресняков попросит у отца денег, тот не задумываясь переведет на его счет нужную сумму и не в долг, а просто так, как это принято в семье.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
«В нашей семье нет финансовых проблем. Мы не копим деньги. Нет по поводу средств заморочек. Заработал — трать на друзей, на детей. На что тебе нужно. Я помогу сыну Никите в любом возрасте. Даже когда он будет дедушкой, а я прадедушкой. Скажет: «Положи на карту сто тысяч». Я это сделаю», — отметил Пресняков-младший.