«Скажет: «Положи на карту сто тысяч». Я это сделаю»: бывший зять Пугачевой готов тянуть бюджет сына Никиты

Владимир Пресняков – младший в беседе с Натальей Подольской для ее YouTube-проекта «Ваша Наташа» дал понять, что ему никогда не было жалко денег на семью и детей. Артиста едва ли можно назвать экономным и прижимистым. Своих детей от двух разных жен музыкант не делит и любит их одинаково.

Так, певец готов до старости помогать старшему сыну от Кристины Орбакайте. Если Никита Пресняков попросит у отца денег, тот не задумываясь переведет на его счет нужную сумму и не в долг, а просто так, как это принято в семье.

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