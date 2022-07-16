«Сказать, что все у меня легко – нельзя»: Тодоровский - о трудностях после смерти Брик

Режиссер Валерий Тодоровский заявил, что необходимо философски смотреть на все трудности, которые выпадают на долю человека.

Как отметил режиссер, если бы он постоянно рефлексировал, то не разговаривал бы сегодня с журналистами. По его словам, его захватила бы депрессия и он считал себя никому не нужным неудачником, сообщают «Известия».

«Сказать, что все у меня легко, все складывается, нельзя. Но я не сильно готов переживать по поводу того, что не сложилось что-то в моем творчестве», - сказал Тодоровский.

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Напомним, что Валерий Тодоровский перенес тяжелую утрату. Минувшей зимой умерла от рака его жена актриса Евгения Брик.