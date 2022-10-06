Скандальный шоумен пожелал беременной Орловой одуматься и перестать «водить хороводики» вокруг Бородиной

Рустам Солнцев, который и сам принимал участие в проекте «Дома-2» поделился мнением о том, что 44-летней Ольге Орловой стоило бы больше внимания уделять своей беременности, отодвинув на задний план дружбу с Ксенией Бородиной.

Скандальный шоумен не понимает, почему экс-жена бизнесмена Курбана Омарова постоянно пытается перетянуть одеяло на себя, находясь в окружении восторженных подружек. Так, экс-участник телестройки выказал надежду, что будучи на сносях, Ольга Орлова прозреет и перестанет тесно контактировать с Бородиной. Все это Рустам Солнцев выдал в беседе с сайтом Teleprogramma.pro.

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