Скандально известный режиссер Бояков откроет новый театр

Совсем скоро в Москве откроется новый театр — под руководством Эдуарда Боякова, бывшего художественного руководителя МХАТа имени Горького.

Как стало известно, новый театр расположится в усадьбе Салтыковых-Чертковых на Мясницкой улице. Называться он так и будет — «Новый». Бывший худрук МХАТа не рассчитывает на государственную поддержку.

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Как рассказал журналист и издатель Дмитрий Михайлин, дорогостоящую аренду исторического особняка оплачивает некий неизвестный попечитель, сообщает издание «РИА ФАН».

