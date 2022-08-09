Скандал в королевской семье: стриптизерша выставила на продажу трусы принца Гарри за миллион долларов

Бывшая стриптизерша Кэрри Райхерт (выступала ранее под именем Кэрри Рояль) выставила на аукцион черные трусы, которые по ее заверению, отдал ей принц Гарри 10 лет назад в Лас-Вегасе.

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Тогда принц участвовал в скандальной вечеринке в VIP-люксе отеля Wynn и Кэрри пригласили развлекать гостей. В итоге шалости закончились игрой на раздевание герцога Сассекского и стриптизерши. Лишившись трусов, Гарри бросился обнаженным в бассейн, во время этого прыжка папарацци и сделали знаменитый снимок, который потом разлетелся по всему миру.

Рояль 10 лет хранила трусы у себя дома, а теперь выставила их на аукцион за 1 миллион долларов, свой наряд, который она примеряла на тусовку к принцу, она тоже продает, но за более скромную сумму - за 10 тыс. долларов.