Скандал на шоу «Ледниковый период»: Авербух обвинил жюри в занижении оценок Милохину и Медведевой

В «Лужниках», где вовсю идут съемки нового сезона шоу «Ледниковый период», сегодня разгорелся скандал. Его закатил главный продюсер проекта — известный советский и российский фигурист Илья Авербух.

Сообщается, что продюсер усомнился в справедливости оценок, которые члены жюри поставили парам Дани Милохина с Евгенией Медведевой и Татьяны Волосожар с Вячеславом Чепурченко.

По его мнению, Волосожар и Чепурченко баллы завысили, а Милохину с Медведевой, наоборот, занизили.

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