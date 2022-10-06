Скандал на шоу «Ледниковый период»: Авербух обвинил жюри в занижении оценок Милохину и Медведевой

В «Лужниках», где вовсю идут съемки нового сезона шоу «Ледниковый период», сегодня разгорелся скандал. Его закатил главный продюсер проекта — известный советский и российский фигурист Илья Авербух.
Сообщается, что продюсер усомнился в справедливости оценок, которые члены жюри поставили парам Дани Милохина с Евгенией Медведевой и Татьяны Волосожар с Вячеславом Чепурченко.
По его мнению, Волосожар и Чепурченко баллы завысили, а Милохину с Медведевой, наоборот, занизили.
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Члену жюри Дмитрию Хрусталеву пришлось оправдываться за судейство.
«Ну, ты сам нас позвал в судьи», — сказал Дмитрий.
Кроме Хрусталева, в жюри этого сезона «Ледникового периода» сидят телеведущая Елена Летучая, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова. Место Татьяны Тарасовой, которая не сможет судить шоу в связи с ухудшением состояния здоровья, заняла тренер по фигурному катанию Елена Чайковская.