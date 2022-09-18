«Скачать и переслушать»: Ксения Собчак отреагировала на громкое высказывание Аллы Пугачевой о ситуации в мире

Известная певица Алла Пугачева в это воскресенье, 18 сентября, наделала много шума. В день рождения близнецов Гарри и Лизы Примадонна сделала заявление по поводу событий, происходящих в мире.

Алла Пугачева озвучила свою позицию в соцсети и заодно попросила включить ее в реестр иноагентов вслед за мужем, Максимом Галкиным*.

«Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарная со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком. Настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни и свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан. Алла Пугачева», - написала Алла Пугачева в микроблоге.

На публикацию Аллы Пугачевой уже успели отозваться несколько знаменитостей. В их числе и журналистка Ксения Собчак. Она дала понять, что восхищается позицией Аллы Борисовны.

«Алла Пугачева! Все альбомы скачать и переслушать», - написала Ксения Собчак в телеграм-канале.

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* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.