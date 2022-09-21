Сивов мог изменить Нюше с Лопыревой

Известный Telegram-канал Немалахов заявил, что муж Нюши Игорь Сивов мог изменить певице с Викторией Лопыревой. Артистка тесно дружила с моделью, и часто проводила время семьями в Арабских Эмиратах.

Сивов признался в измене, но имени женщины не назвал. Нюша тоже предпочла не оглашать публично ее данные.

Виктория Лопырева уже однажды увела мужа у своей подруги — Таты Карапетян. Модель вышла замуж за Игоря Булатова, который бросил из-за нее беременную жену и маленьких детей.

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