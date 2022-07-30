«Ситуация тупиковая»: сестра Марии Шукшиной рассказала, почему могила их отца была в плачевном состоянии

В этом году со дня рождения писателя Василия Шукшина исполнилось 93 года. Он похоронен на Новодевичьем кладбище. Недавно поклонники таланта автора «Калины красной» пришли на погост и ужаснулись состоянием могилы.

Младшая дочь Шукшина – Ольга уверяет, что документы, которые после похорон дают ответственному за могилу, находятся у ее старшей сестры Марии. Именно поэтому Ольга не имеет права там наводить порядок.