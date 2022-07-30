«Ситуация тупиковая»: сестра Марии Шукшиной рассказала, почему могила их отца была в плачевном состоянии

Ольга Шукшина не может сама навести там порядок.
Мария Шукшина

Мария Шукшина. Фото: Global Look Press

В этом году со дня рождения писателя Василия Шукшина исполнилось 93 года. Он похоронен на Новодевичьем кладбище. Недавно поклонники таланта автора «Калины красной» пришли на погост и ужаснулись состоянием могилы.

Младшая дочь Шукшина – Ольга уверяет, что документы, которые после похорон дают ответственному за могилу, находятся у ее старшей сестры Марии. Именно поэтому Ольга не имеет права там наводить порядок.  

Мария Шукшина и Ольга Шукшина. Фото: Global Look Press

«Но так как Маша почему-то избегает общения и со мной, и с мамой, то мы не можем у нее добиться даже такой малости, как разрешения ухаживать за могилой отца. Ситуация сложилась тупиковая... Подошедший охранник задал вопрос: «У вас есть разрешение на уборку могилы? Нет? Тогда вы не имеете права убирать». Я столкнулась с этим лично несколько раз», — рассказала Ольга Шукшина NEWS.ru.

Могила Василия Шукшина. Фото: t.me/mariashukshina

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В день рождения писателя и режиссера – 25 июля – на могиле навели порядок. Кто это сделал, Ольга затруднилась ответить, но выразила надежду, что старшая сестра. Тем временем в телеграм-канале Марии Шукшиной появилось фото с Новодевичьего кладбища.

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