«Ситуация предсказуемая»: известный адвокат рассказал, что ждет Аллу Пугачеву после ее эмоционального заявления

По мнению звездного адвоката Александра Бенхина, которое он высказал в беседе с Teleprogramma.pro, Алле Пугачевой за ее эмоциональное высказывание ничего не грозит.

И уж точно за это Примадонну не включат в реестр иноагентов.

«Ситуация, в общем-то, предсказуемая, потому что Алла Борисовна всегда говорила, что она будет защищать своего мужа и будет с ним на одной волне. Но тут надо понимать, что ее желания и слов недостаточно. Выступление Аллы Пугачевой носит эмоциональный окрас. Она, естественно, за своего мужа. Она его любит, это лишний раз подчеркивает, что они — настоящая семья. На данный момент, Алла Пугачева не сделала ничего, что могло бы квалифицировать ее как иноагента. Так что, будем ждать развития событий», — прокомментировал Александр Бенхин для Teleprogramma.pro.

Что касается мужа Аллы Пугачевой Максима Галкина*, то, по мнению Бенхина, его в список иноагентов Минюст внес вполне обоснованно, в соответствии с нынешним законодательством.

«Максим Галкин* выступает за границей и получает деньги из каких-то иностранных источников, значит, юридически он может быть причислен к иноагентам. Алла Борисовна никаких денег из-за границы не получает и, более того, она не жертвует деньги, как Максим, в фонды. А он, напомню, жертвовал деньги в иностранные фонды помощи беженцам. Это и привело к тому, что его признали иноагентом», — добавил Александр Бенхин.

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*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.