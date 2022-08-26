«Сиротская история возымела сильный отклик среди аудитории»: Шурочкин — о причинах любви к «Ласковому маю»

Экс-солист, композитор «Ласкового мая» Владимир Шурочкин в фильме «Ласковый май и Юрий Шатунов. Лекарство для страны» рассказывал, почему музыкальная команда стала такой популярной в СССР.
«Страна у нас сердобольная. Особенно в то время. В трудный для страны момент. Люди сами были неприкаянными. Все перевернулось с одной стороны на другую. Весь народ был потерян и не знал куда двигаться».
Как говорил Шурочкин, народу было и себя жалко, и других жалко. «На этом фоне сиротская история возымела сильный отклик среди аудитории», — отмечал отец певицы Нюши.
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Напомним, что группа «Ласковый май» произвела фурор в конце восьмидесятых годов в Советском Союзе. Многие влюбились в голос музыканта Юрия Шатунова.