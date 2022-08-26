«Сиротская история возымела сильный отклик среди аудитории»: Шурочкин — о причинах любви к «Ласковому маю»

Как говорил Шурочкин, народу было и себя жалко, и других жалко. «На этом фоне сиротская история возымела сильный отклик среди аудитории», — отмечал отец певицы Нюши.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, что группа «Ласковый май» произвела фурор в конце восьмидесятых годов в Советском Союзе. Многие влюбились в голос музыканта Юрия Шатунова.