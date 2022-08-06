Синяки под глазами, бледный вид: Валю Карнавал срочно госпитализировали

Тиктокершу Валю Карнавал срочно госпитализировали. В последние дни любимица миллионов подростков неважно себя чувствовала: у звезды соцсетей держалась высокая температура вкупе с другими неприятными симптомами.

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль»

Telegram-канал «А теперь внимание!» уточняет, что незадолго до госпитализации Карнавал отравилась. Вскоре после этого у девушки вылезла болячка на губе.

По какой именно причине Карнавал забрали в больницу пока неизвестно, однако то, как выглядит тиктокерша сейчас, не оставляет сомнений в том, что у нее имеются проблемы со здоровьем. У грозы соцсетей появились синяки под глазами, а кожа лица приобрела бледный оттенок.

Ранее Валя Карнавал призналась, что хочет фигуру, как у Кендалл Дженнер.

Источник: Telegram-канал «А теперь внимание!».