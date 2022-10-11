«Синяки, губы в мясо и вырванные волосы»: рэпер Птаха набросился на дочь

Птаха никогда не был примерным отцом. Рэпер ушел из семью, когда его старшей дочке Николь было всего три года.
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Артист долгое время не общался с наследницей, однако недавно решил наладить отношения. Увы, пока найти подход к 22-летней дочке Птахе не удалось.
По словам Николь, последняя встреча с отцом прошла просто ужасно.
«Лицо не буду показывать. Я думаю, вы сами можете понять, как оно выглядит от ударов здорового мужика. У меня синяки, разбитые губы и вырванные волосы», — рассказала девушка в соцсети.
Николь призналась, что пожаловалась отцу на одну из своих подруг, а он вместо поддержки стал оскорблять и унижать ее. В итоге разговор дошел до рукоприкладства.
Из-за этой истории девушка решила разорвать все контакты со звездным папой.
«Отца у меня больше нет. Я устала от твоего кнута и пряника. Мне уже давно не 10, и я могу за себя постоять. Я буду жить вне этого дерьма. Без тебя», — подытожила она.