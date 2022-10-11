«Синяки, губы в мясо и вырванные волосы»: рэпер Птаха набросился на дочь

Птаха никогда не был примерным отцом. Рэпер ушел из семью, когда его старшей дочке Николь было всего три года.

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Артист долгое время не общался с наследницей, однако недавно решил наладить отношения. Увы, пока найти подход к 22-летней дочке Птахе не удалось.

По словам Николь, последняя встреча с отцом прошла просто ужасно.