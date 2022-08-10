«Синее небо и желтая листва»: Шахназаров рассказал о предательстве «Квартета И»

По словам Шахназарова, их позиция понятна. «Они в Крым ни разу не съездили, а правительство Москвы отдало им помещение под театр в центре города. Это норма, понимаешь», - заявил Михаил Шахназаров.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, что «Квартет И» - московский театр. Создан в 1993 году группой выпускников эстрадного факультета ГИТИСа. Первые выступления театра прошли на сцене ГИТИСа, где четверо выпускников создали свою первую комедию «Это только штампы», в основе которой лежали типичные студенческие шутки.