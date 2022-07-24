«Символ сегодняшнего времени»: Фадеев заявил, что певец Shaman - пример для подражания

Известный музыкальный продюсер Максим Фадеев предложил ответить на вопросы своих подписчиков, и многие спросили маэстро, как он относится к молодому певцу Ярославу Дронову, выступающему под псевдонимом Shaman.

«Во-первых, хочу сказать, что это пример для подражания. В том смысле, что он почти десять лет, насколько я понимаю, пытался заявить о себе для того, чтобы его услышали. Вы представляете себе, сколько нужно прожить за эти годы, сколько нужно продумать, сколько нужно пройти для того, чтобы ты сам сумел все это сделать. Это же очень важно – что ни кто-то помог, направил, подсказал. Это его путь, и он так его видит», - высказался Фадеев в Telegram.

«Я считаю, что его надо поддержать, потому что… Ну талантливый пацан, реально. И, дай бог, чтобы становилось больше и больше таких ребят».