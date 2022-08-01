Симпатичная! Фадеев впервые за долгое время показал свою 50-летнюю жену

Макс Фадеев не очень-то любит говорить в интервью о своей личной жизни, в соцсетях он тоже предпочитает общаться с поклонниками о творчестве.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Однако когда одна из его фанаток спросила, возможно ли с ним завязать отношения, Макс Фадеев отреагировал мгновенно — выставил редкое фото со своей женой и напомнил, что он в браке.

Чета живет вместе уже 30 лет, они подняли на ноги 23-летнего сына Савву. В 2015 году продюсер в честь 18-летия сына выпустил мультфильм «Савва. Сердце воина».