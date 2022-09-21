Симоньян разъяснила, кто на самом деле попадет под мобилизацию в России

Главный редактор RT Маргарита Симоньян объяснила закон о частичной мобилизации, который в среду, 21 сентября, подписал президент России Владимир Путин. В боевые действия будут призываться только те граждане, которые соответствуют трем условиям:

Кто отслужил. Кто имеет востребованную военно-учетную специальность (какая именно нужна сейчас — засекречено). Кто имеет боевой опыт.

По словам Симоньян, мобилизованы будут те, у кого совпали все три пункта.

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