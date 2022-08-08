Симоньян ответила Макаревичу его словами: «Мы ровно под этот изменчивый мир сейчас не прогибаемся»

Певец критикует страну.
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: Global Look Press

Андрей Макаревич не собирается возвращаться в Россию, обосновавшись в Израиле и критикуя оттуда происходящее. Не раз он позволил себе оскорбить соотечественников, чем вызвал народный гнев и попал в опалу.

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На его выпады ответила Маргарита Симоньян. Медиаменеджер написала в своем микроблоге в Telegram, объяснив словами музыканта происходящее сегодня в стране.

«Макаревич возмущается, что мы поддерживаем свою страну — мол, как же так, ведь мы когда-то пели: «Не стоит прогибаться под изменчивый мир». Не понимая, что мы ровно под этот изменчивый мир сейчас наконец-то не прогибаемся», — написала журналистка.

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