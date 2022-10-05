«Силы начинают меня покидать»: родившая близнецов Ефременкова из «Дома-2» поделилась тревожными новостями

Бывшая ведущая и экс-участница «Дома-2» Юлия Ефременкова в эти дни находится в клинике вместе с двумя новорожденными сыновьями-близнецами.

На днях врачи перевели молодую маму в палату вместе с ее детьми. Юлии Ефременковой приходится одной ухаживать за двумя малышами: кормить их, купать, пеленать, вставать по ночам.

Юлия Ефременкова призналась в микроблоге, что едва справляется с материнскими обязанностями.