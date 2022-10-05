«Силы начинают меня покидать»: родившая близнецов Ефременкова из «Дома-2» поделилась тревожными новостями

Экс-участница и бывшая ведущая реалити-шоу Юлия Ефременкова едва справляется с навалившимся на нее обязанностями.
Юлия Ефременкова

Юлия Ефременкова. Фото: соцсети

Бывшая ведущая и экс-участница «Дома-2» Юлия Ефременкова в эти дни находится в клинике вместе с двумя новорожденными сыновьями-близнецами.

На днях врачи перевели молодую маму в палату вместе с ее детьми. Юлии Ефременковой приходится одной ухаживать за двумя малышами: кормить их, купать, пеленать, вставать по ночам.

Юлия Ефременкова призналась в микроблоге, что едва справляется с материнскими обязанностями.

Юлия Ефременкова хронически не высыпается и не может уделить время себе. Тревожное сообщение о том, что ее нервы и силы на исходе, появилось на страничке молодой мамы.

«Под вечер силы начинают меня покидать. Мое тело и мой мозг говорят мне: Game Over», — написала Юлия Ефременкова.

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Напомним, Юлия Ефременкова стала мамой 22 сентября. Ее сыновья-близнецы появились на свет с помощью кесарева сечения.

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