«Силы начинают меня покидать»: родившая близнецов Ефременкова из «Дома-2» поделилась тревожными новостями

Бывшая ведущая и экс-участница «Дома-2» Юлия Ефременкова в эти дни находится в клинике вместе с двумя новорожденными сыновьями-близнецами.
На днях врачи перевели молодую маму в палату вместе с ее детьми. Юлии Ефременковой приходится одной ухаживать за двумя малышами: кормить их, купать, пеленать, вставать по ночам.
Юлия Ефременкова призналась в микроблоге, что едва справляется с материнскими обязанностями.
Юлия Ефременкова хронически не высыпается и не может уделить время себе. Тревожное сообщение о том, что ее нервы и силы на исходе, появилось на страничке молодой мамы.
«Под вечер силы начинают меня покидать. Мое тело и мой мозг говорят мне: Game Over», — написала Юлия Ефременкова.
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Напомним, Юлия Ефременкова стала мамой 22 сентября. Ее сыновья-близнецы появились на свет с помощью кесарева сечения.