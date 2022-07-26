«Сильные мужчины падают в обморок, когда их кусают комары»: почему Шатунов пришел на роды своей жены

«Говорят, что даже сильные мужчины падают в обморок на родах?» — заявила ведущая.

«Это было желание жены. Сильные мужчины падают в обморок, когда их кусают комары. Это процесс естественный. Где-то даже красивый. Я к этому никак не готовился», — отвечал Юрий Шатунов.

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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище столицы.