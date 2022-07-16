Сильно сдала: как живет Ядвига Поплавская после смерти мужа Александра Тихановича из ВИА «Верасы»

Солисты белорусского ВИА «Верасы», исполнители хита «Малиновка», супруги Ядвига Поплавская и Александр Тиханович прожили в браке больше сорока лет. Их союз считался одним из самых гармоничных и крепких.

Все рухнуло в январе 2017 года, когда 65-летний Александр Тиханович скончался после тяжелой болезни.

Ядвига Поплавская тяжело переживала кончину любимого мужа. В ее близком окружении говорят, что 73-летняя певица и спустя больше пяти лет после смерти Александра Тихановича не оправилась от горя.