Сильно сдала: как живет Ядвига Поплавская после смерти мужа Александра Тихановича из ВИА «Верасы»

Солисты белорусского ВИА «Верасы», исполнители хита «Малиновка», супруги Ядвига Поплавская и Александр Тиханович прожили в браке больше сорока лет. Их союз считался одним из самых гармоничных и крепких.
Все рухнуло в январе 2017 года, когда 65-летний Александр Тиханович скончался после тяжелой болезни.
Ядвига Поплавская тяжело переживала кончину любимого мужа. В ее близком окружении говорят, что 73-летняя певица и спустя больше пяти лет после смерти Александра Тихановича не оправилась от горя.
«13 июля Саше исполнилось бы 70 лет, – рассказала подруга семьи. – В этот день родные и друзья поехали на кладбище, там была отслужена панихида. А уже оттуда многие поехали в Витебск, на «Славянский базар». Ядвига всем здесь, кто знал ее мужа, велела кланяться, потому что сама приехать не может».
Знакомая добавила, что в последнее время Ядвига Поплавская болеет и ведет замкнутый образ жизни, предпочитая не выходить в свет.
«Ядвига очень болеет, поэтому уже никуда не ездит», – добавила подруга.
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По материалам «Дни. ру»