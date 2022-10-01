«Сильно раздражает»: чем Галкин* взбесил Меньшову

Юлия Меньшова осудила поведение Максима Галкина*, который в последнее время не раз позволял себе нелестно высказываться в адрес соотечественников.

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Телеведущая призналась, что язвительные шутки юмориста ее раздражают.

«Лично мне совсем не нравится жанр его последних выступлений, куски из которых я видела в записи, мне совсем не кажется этот тон и ирония уместными. А этот тип юмора меня не только не смешит, но и сильно раздражает», — процитировал Меньшову StarHit со ссылкой на Telegra.ph.