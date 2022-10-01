«Сильно раздражает»: чем Галкин* взбесил Меньшову

Юлия Меньшова осудила поведение Максима Галкина*, который в последнее время не раз позволял себе нелестно высказываться в адрес соотечественников.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Телеведущая призналась, что язвительные шутки юмориста ее раздражают.
«Лично мне совсем не нравится жанр его последних выступлений, куски из которых я видела в записи, мне совсем не кажется этот тон и ирония уместными. А этот тип юмора меня не только не смешит, но и сильно раздражает», — процитировал Меньшову StarHit со ссылкой на Telegra.ph.
Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева улетели из России больше полугода назад. В Европе юморист начал активно гастролировать. Примадонна ненадолго приезжала в Россию, однако на днях снова отправилась к мужу.
*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.