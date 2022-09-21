«Сил и мужества твоей семье»: Равшана Куркова выразила соболезнования родным Сергея Пускепалиса

Равшана Куркова снялась во многих фильмах. Новую волну известности ей подарил сериал «А у нас во дворе». Именно на этой съемочной площадке она смогла поработать с Сергеем Пускепалисом. 20 сентября стало известно, что актер погиб в ДТП. Машина, в которой он находился, выехала на встречную полосу и столкнулась с фурой.
Примечательно, что многие коллеги и друзья актера не могут поверить в случившееся. Ирина Безрукова призналась, что видела его не так давно. По ее словам, у Сергея было много планов на будущее. Екатерина Стриженова отметила, что он был очень добрым человеком. Куркова также нашла силы, чтобы выразить соболезнования.
«Всегда и во всем настоящий и честный. Спасибо за твою безграничную доброту, энергию, талант, за счастье работать вместе. Сил и мужества твоей семье, твоим близким, друзьям. Обожаю, Сережа, ты навсегда в моем сердце и никогда не будешь в прошедшем времени», — написала артистка.
Она также поделилась кадрами со съемок, где запечатлена с Пускепалисом.
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Равшана Куркова и Сергей Пускепалис. Фото: соцсети
Прощание с артистом состоится 22 сентября в Ярославле. Траурные мероприятия пройдут в здании театра с 9:00 до 12:30 — гражданская панихида начнется в 10 часов. В 13 часов состоится отпевание в Казанском монастыре.
Похоронят же Сергея Пускепалиса 23 сентября в городе Железноводске Ставропольского края, потому как там проживает его семья.
Равшана Куркова и Сергей Пускепалис. Фото: соцсети