«Сил и мужества твоей семье»: Равшана Куркова выразила соболезнования родным Сергея Пускепалиса

Прощание с артистом состоится 22 сентября в Ярославле. Траурные мероприятия пройдут в здании театра с 9:00 до 12:30 — гражданская панихида начнется в 10 часов. В 13 часов состоится отпевание в Казанском монастыре.

Похоронят же Сергея Пускепалиса 23 сентября в городе Железноводске Ставропольского края, потому как там проживает его семья.