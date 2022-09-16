Сиквел «Достать ножи» с Дэниелом Крейгом получил первые оценки критиков

Простые зрители увидят сиквел фильма «Достать ножи» с Дэниелом Крейгом в главной роли еще нескоро. Однако некоторым это уже удалось — детектив посмотрели кинокритики. И дали фильму очень высокие оценки.

Во всяком случае, об этом свидетельствуют данные сервиса Rotten Tomatoes. На основе 43 рецензий был определен рейтинг картины: он составил 86% голосов, а на сервисе Metacritic «Достать ножи» получили 81 балл из ста. И другие ресурсы тоже подтвердили высокую оценку сиквела.

Еще больше важных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».