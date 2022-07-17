«Сидит у разбитого корыта»: Миро – о Брежневой, которую бросил Меладзе

Буквально несколько месяцев назад Вера Брежнева показывала, как работает на складе для раздачи помощи в Польше. После она отправилась в Италию, где у них с мужем Константином Меладзе есть вилла.
Правда, по слухам, продюсер уже ушел к своей первой жене Яне Сумм. Об этом также заявила блогер Лена Миро.
Константин Меладзе и Яна Сумм. Фото: соцсети
«Сколько же боли пережила эта красивая и, как мне кажется, хорошая женщина с легкой руки светлого человечка Верунчика Брежневой. Ну, ничего: Вера уже сидит у разбитого корыта, даже если сама этого еще не осознала», - написала Миро в своем блоге.
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Напомним, с Яной Сумм Константин Меладзе развелся в 2014 году после 19 лет совместной жизни. Она родила ему троих детей. На экс-солистке «ВИА Гры» продюсер женился в 2015-м.