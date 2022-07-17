«Сидит у разбитого корыта»: Миро – о Брежневой, которую бросил Меладзе

Буквально несколько месяцев назад Вера Брежнева показывала, как работает на складе для раздачи помощи в Польше. После она отправилась в Италию, где у них с мужем Константином Меладзе есть вилла.

Правда, по слухам, продюсер уже ушел к своей первой жене Яне Сумм. Об этом также заявила блогер Лена Миро.