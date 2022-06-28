Сидит, ножками качает! Лиза Арзамасова показала сынишку Левушку в модном комбинезоне и кепке

Лиза Арзамасова поделилась свежими кадрами, запечатлев сынишку Левушку в модном комбинезончике и бейсболке. Актриса из ситкома «Папины дочки» придерживала сына, который качал ножкой, усевшись на столике.
Модный лук мальчугана дополнили носочки и футболка. Левушка просто очаровал поклонников Елизаветы своими круглыми как блюдца глазками с пышными ресничками. В семье актрисы растет будущий сердцеед.
Поклонники не раз подмечали, что Левушка как две капли воды похож на свою звездную маму. Лиза Арзамасова буквально пылинки сдувает со своего первенца. Ну а муж актрисы постановщик ледовых шоу Илья Авербух намекнул, что он не прочь завести еще и лапочку-дочку. У хореографа также есть сын Мартин от фигуристки Ирины Лобачевой.
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