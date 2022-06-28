Сидит, ножками качает! Лиза Арзамасова показала сынишку Левушку в модном комбинезоне и кепке

Поклонники не раз подмечали, что Левушка как две капли воды похож на свою звездную маму. Лиза Арзамасова буквально пылинки сдувает со своего первенца. Ну а муж актрисы постановщик ледовых шоу Илья Авербух намекнул, что он не прочь завести еще и лапочку-дочку. У хореографа также есть сын Мартин от фигуристки Ирины Лобачевой.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Смотрите также