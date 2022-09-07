«Сиди в Юрмале. Пой для местных чаек и сосен в дюнах»: Шахназаров заявил, что у Лободы нет ни голоса, ни слуха

По словам Шахназарова, это просто коллективная Одесса ринулась в один прекрасный момент в Россию.

«Лобода — певица, которая не имеет голоса и слуха, поет под фанеру. Лучшая она певица. Меладзе имеет средние вокальные данные — это лучший певец. Барских. Сердючка. Это все дно. Вы специально завозили их сюда. Продолжаете уничтожать русскую культуру. Лобода. Сиди в Юрмале. Пой для местных чаек и сосен в дюнах. И радуйся жизни», — заявил Шахназаров.

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Ранее Светлана Лобода заявила, что была в России певицей номер один. При этом она заметила, что в нашей стране больше ее ноги не будет.