«Сидела и плакала в коридоре»: Казанова объяснила, почему ушла из группы «Фабрика»

«Сидела и плакала в коридоре», – вспомнила Казанова свою первую реакцию, когда ей объявили, что она будет выступать в составе группы «Фабрика».

Как отметила Казанова, другим участникам группы «Фабрика» с ней было непросто. К примеру, на сцене исполнительница всегда хотела стоять в центре. Некоторые песни она петь вообще наотрез отказывалась.

В итоге в 2010 году Игорь Матвиенко, понимая, что дальнейшее сотрудничество с Казановой лишено всякого смысла, пригласил ее на разговор и сказал: «Может, тебе не нужен продюсер? Ты прекрасно можешь сама».

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Напомним, что Сати Казанова в последние годы поет мантры. Вот уже несколько лет под псевдонимом Sati Ethnica.