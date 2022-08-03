Шуток не понимаешь? Собчак ответила Миро на ее претензии по поводу груди

Ксения Собчак неожиданно для многих выставила в Сеть снимок в купальнике, где зрительно увеличила себе грудь при помощи хитрого приема – сжав ее локтями с двух сторон.

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«Ксюш, ты чего?» - удивилась в своем телеграме экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева.

Блогер Лена Миро и вовсе узрела в этом поступке телеведущей буквально крик о помощи – дескать в отношениях Ксении Собчак и Константина Богомолова не все ладно и светская львица сигнализирует, как может.

Оказывается, это фото было всего лишь шуткой, о чем Ксения Собчак написала в своем телеграме.