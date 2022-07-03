Шура опозорился на крупном корпоративе, перепутав его со свадьбой

Певец Александр Медведев, более известный как Шура, в 2000-х был частым гостем на свадьбах. Мероприятий было настолько много, что в один прекрасный момент артист заработался и оплошал на глазах у сотен гостей. Артист не сразу понял, что произошло.

По словам музыкального критика Павла Рудченко, Шура приехал на корпоратив банкиров, и, выйдя на сцену, поздравил их с днем свадьбы. Исполнитель хита «Ты не верь слезам» с широкой улыбкой высматривал в зале жениха и невесту, не понимая странных взглядов в свою сторону.

«Он просто вышел на сцену и начал поздравлять: "Ну, где тут ваша свадьба?". А там банк на корпоративе гуляет», — поделился Рудченко, добавив, что гости тогда здорово удивились.

Ранее певец Шура показал поклонникам свою маму.

По материалам Дни.ру

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