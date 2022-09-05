Шукшина просит наказать Клаву Коку за матерные песни на концерте 1 сентября

В открытом письме президенту РФ говорится о необходимости ведения цензуры ради спасения молодого поколения.
Клава Кока на концерте во Владивостоке

Клава Кока спела нецензурную песню школьникам Владивостока. Фото: КП-Владивосток / Константин Михайлов

Российская актриса Мария Шукшина решила поддержать свою подписчицу и опубликовала у себя на странице ее открытое письмо, адресованное президенту страны Владимиру Путину. Автор письма обращает внимание на кампанию по «развращению, обесчеловечиванию людей, детей», которая активно ведется сейчас в Россию.

Ярким примером такого развращения, по мнению женщины, является выступление певицы Клавы Коки на концерте во Владивостоке 4 сентября.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Концерт проходил на центральной площади города, в непосредственной близости от администрации города и православного храма.

Именно там со сцены певица исполнила несколько своих хитов, содержавших в том числе нецензурные слова. И это при том, что выступление было посвящено Дню знаний, а основную часть зрителей составляли именно школьники.

«Дьявол кроется в мелочах. В открытом декольте певицы, которой заплатили 4 миллиона за то, что она со сцены пропагандирует алкоголь и маты песней «забери меня пьяную домой». Это все, что хотели пожелать нашим детям в этот светлый праздник?»

 

Клаву Коку пришли послушать школьники. Фото: КП-Владивосток / Константин Михайлов

Автор письма спрашивает: чем же заняты в своих кабинетах чиновники, если репертуар артистов для такого важного мероприятия никто не проверял?

«Цензура должна начинаться в кабинетах», — считает женщина.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  