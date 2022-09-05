Шукшина просит наказать Клаву Коку за матерные песни на концерте 1 сентября

Российская актриса Мария Шукшина решила поддержать свою подписчицу и опубликовала у себя на странице ее открытое письмо, адресованное президенту страны Владимиру Путину. Автор письма обращает внимание на кампанию по «развращению, обесчеловечиванию людей, детей», которая активно ведется сейчас в Россию.
Ярким примером такого развращения, по мнению женщины, является выступление певицы Клавы Коки на концерте во Владивостоке 4 сентября.
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Концерт проходил на центральной площади города, в непосредственной близости от администрации города и православного храма.
Именно там со сцены певица исполнила несколько своих хитов, содержавших в том числе нецензурные слова. И это при том, что выступление было посвящено Дню знаний, а основную часть зрителей составляли именно школьники.
«Дьявол кроется в мелочах. В открытом декольте певицы, которой заплатили 4 миллиона за то, что она со сцены пропагандирует алкоголь и маты песней «забери меня пьяную домой». Это все, что хотели пожелать нашим детям в этот светлый праздник?»
Клаву Коку пришли послушать школьники. Фото: КП-Владивосток / Константин Михайлов
Автор письма спрашивает: чем же заняты в своих кабинетах чиновники, если репертуар артистов для такого важного мероприятия никто не проверял?
«Цензура должна начинаться в кабинетах», — считает женщина.