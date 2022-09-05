Шукшина просит наказать Клаву Коку за матерные песни на концерте 1 сентября

Российская актриса Мария Шукшина решила поддержать свою подписчицу и опубликовала у себя на странице ее открытое письмо, адресованное президенту страны Владимиру Путину. Автор письма обращает внимание на кампанию по «развращению, обесчеловечиванию людей, детей», которая активно ведется сейчас в Россию.

Ярким примером такого развращения, по мнению женщины, является выступление певицы Клавы Коки на концерте во Владивостоке 4 сентября.

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