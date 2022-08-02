Шукшина призвала к ответу тех, кто слушает на корабликах Ротару и Сердючку

Актриса Мария Шукшина в «Телеграм» опубликовала письмо одной из своих подписчиц. Она поблагодарила, что девушка забила тревогу.

В своем письме подписчица рассказывала, что «столкнулась с омерзительным зрелищем». Во время поездки по Москва-реке с палуб корабликов раздавались песни Софии Ротару и Верки Сердючки. Подписчица считает, что слушать сейчас такие композиции – кощунство.

«Предлагаю обращаться в Федеральную Службу Безопасности, чью эффективную работу мы сейчас наблюдаем», - заявила со свой стороны Мария Шукшина, которая полностью согласна с мнением людей.

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Напомним, что Верка Сердючка не раз за последние годы негативно отзывалась о России. А вот София Ротару в соцсетях давно хранит молчание. За это ей, кстати, прилетает временами от своих соотечественников.