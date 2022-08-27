Шукшина пристыдила Манижу за поддержку ЛГБТ-сообщества

Актриса Мария Шукшина в «Телеграм» пристыдила певицу Манижу. Она опубликовала пост исполнительницы из соцсетей, в котором звезда российской сцены выражает свою поддержку ЛГБТ-сообществу.

«Я счастлива, что все больше внимания привлекается к проблемам ЛГБТК+сообщества. Значит есть шанс в уменьшении дискриминации. Пусть будет любовь», - говорится в посте Манижи.

«Теперь мы понимаем какие именно культурные ценности фонд «Вольное дело» (основатель - Олег Владимирович Дерипаска - собственник Красноярского алюминиевого завода) считает традиционными и всячески охраняет. Видимо, от нас», - заявила Мария Шукшина.

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Напомним, что Манижа позволяла себе негативные высказывания о России. Позже она оправдывалась за свои слова и говорила, что ее неправильно поняли.