Шукшина объяснила, почему Пугачевой не удалось бы стать известной, если бы она родилась в наше время

По словам актрисы, сейчас многие дети занимаются с репетиторами с первого класса, а в спорте нужны экипировка и тренеры. Шукшина напомнила, что раньше спортивные секции, образование и здравоохранение были бесплатными, что и помогло Примадонне.

По словам Шукшиной, у Пугачевой были простые родители, она жила в малогабаритной квартире. Примадонне бы даже некуда было поставить пианино. Родители вряд ли нашли бы деньги, чтобы платить за дополнительные уроки, сообщает «Царьград».

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Напомним, что не так давно Алла Пугачева вернулась в Россию. Она отвела своих наследников, Гарри и Лизу Галкиных, в третий класс Первой московской гимназии.