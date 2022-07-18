Шукшина назвала Манукяна «то ли мужем, то ли женой» Киркорова

Как отметила Шукшина, в СССР была даже статья за мужеложство. Извращения в обществе не поощрялись. По ее словам, в девяностых годах «нечисть пришла в Запада». Открылись канализационные шлюзы. Она добавила, что извращения надо убирать как можно быстрее из публичного пространства.

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Напомним, что Филипп Киркоров и Давид Манукян появились на красной дорожке премии «МУЗ-ТВ» в роли жениха и невесты. Их внешний вид шокировал многих. Случай подробно обсуждался в прессе и дело дошло до штрафов.