Шукшина: «Деньги на твоей популярности зарабатывают даже родственники»

Мария Шукшина не хотела бы, чтобы ее внук Марк, которого ей подарил сын Макар Касаткин, связывал свою жизнь с кино.

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Актрису угнетает то, что их профессия сопряжена со скандалами, которые буквально из пальцы высасывает желтая пресса. Поэтому дочка Василия Шукшина не хотела бы, чтобы его правнук сталкивался со всем этим, если вдруг выберет актерскую стезю.

«Раньше, в молодости папы и мамы, профессия актера была недосягаемой — в киосках продавались открыточки со знаменитостями. И никто не подглядывал в замочную скважину. А сейчас эта профессия в основном связана с «желтой» прессой. И деньги на твоей популярности и известности зарабатывают даже родственники», — подметила Шукшина.

По материалам Dni.ru