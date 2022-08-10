Шукшина через суд отстаивает право на три квартиры в Москве стоимостью двести миллионов рублей

Актриса Мария Шукшина была вынуждена обратиться в суд из-за того, что уже много лет не может въехать в свои три квартиры в центре Москвы стоимостью двести миллионов рублей.

Заказчиком и инвестором строительства элитного жилого комплекса бизнес-класса в Тверском районе Москвы в свое время выступил Союз кинематографистов России. Дом в Самотечном переулке возводился на средства пайщиков. Его сдали в 2014 году.

Мария Шукшина приобрела здесь сразу три квартиры — две двухкомнатные и одну четырехкомнатную. Она отдала порядка двухсот миллионов рублей. Только вот в апартаменты до сих пор не въехала. Она устала воевать с застройщиком и обратилась в суд.

В пресс-службе Тверского суда отмечают, что в иске Шукшина просит признать право собственности на три квартиры в ЖСК «Кино 7», приобретенные по договору паенакопления. Документы для регистрации права собственности ответчиком истцу не переданы. Ближайшее заседание по этому делу пройдет 13 сентября, сообщает «СтарХит».

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Напомним, что по данным квартирам Мария Шукшина уже обращалась в суд в апреле. Вскоре она по каким-то причинам свое заявление забрала, но проблема не разрешилась, и она снова обратилась за помощью к Фемиде.