Шубская в романтичном мини-платье винного цвета появилась с сыновьями на семейном празднике

Анастасия Шубская является актрисой и младшей дочкой Веры Глагольевой. Она уже несколько лет не снималась в новых проектах. Артистка посвятила себя семье.
Она уже давно счастлива в браке с Александром Овечкиным. Избраннику Шубская подарила двоих сыновей: Сергея и Илью. Пара живет в США, но каждый год приезжает на родину.
Недавно Овечкин свозил жену и наследников на море. Они провели несколько недель на курорте. А теперь супруги снова находятся в Москве. На днях хоккеист попробовал силы в качестве футболиста и вышел на поле в рамках матча, а родные смотрели на его игру с трибун.
28 июня пара отправилась на праздник. Сестра Анастасии Мария Нахапетова отметила свой день рождения. Именинница собрала близких за столом.
Жена Овечкина облачилась в романтичное мини-платье винного цвета со струящимися рукавами. Лук она дополнила босоножками пудрового цвета. А ее сестра предстала в платье цвета фуксии. Своих сыновей Шубская облачила в одинаковые наряды с шортами.
Анастасия Шубская с сестрой и сыновьями. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Анастасия. Многие отметили, что дочки Глаголевой очень похожи. Другие осыпали комплиментами сыновей Овечкина.
«Какие красивые», «Очень классные», «Настя, какие ножки», «Мальчишки чудесные», «Какие все стильные», «Счастливая семья», «Прекрасные девушки», «Ну просто шикарно», «Какое платье», «Чудесные детки», — стали писать подписчики.
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