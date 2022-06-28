Шубская в романтичном мини-платье винного цвета появилась с сыновьями на семейном празднике

Недавно Овечкин свозил жену и наследников на море. Они провели несколько недель на курорте. А теперь супруги снова находятся в Москве. На днях хоккеист попробовал силы в качестве футболиста и вышел на поле в рамках матча, а родные смотрели на его игру с трибун.

28 июня пара отправилась на праздник. Сестра Анастасии Мария Нахапетова отметила свой день рождения. Именинница собрала близких за столом.

Жена Овечкина облачилась в романтичное мини-платье винного цвета со струящимися рукавами. Лук она дополнила босоножками пудрового цвета. А ее сестра предстала в платье цвета фуксии. Своих сыновей Шубская облачила в одинаковые наряды с шортами.