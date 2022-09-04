Штурм назвала Солнцева мокрицей с женским лицом

Накануне Наталья Штурм заявила, что Алла Пугачева планировала «набить морду» Гогену Солнцеву, который недавно написал песню «Аллусик, ты мой пупсик!».
Шоумен, узнав об этом, припугнул артистку судом. Он отметил, что не позволит Штурм «пачкать» свое имя и подаст в суд.
«Буду требовать, чтобы ей назначили исправительные работы. Пусть с гастарбайтерами улицы метет», — подытожил Гоген.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Ответ не заставил себя долго ждать. Штурм наконец-то нашла фото Солнцева и высмеяла его внешность в своем аккаунте.
«У шакала хоть зубы есть, а у мокриц ничего. Ваше лицо обтянуто мошонкой и заточено под (нецензурное слово)», - написала Штурм.
Гоген Солнцев. Фото: Global Look Press