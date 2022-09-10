Шоумены из USB проникли в дом Киркорова и узнали имена всех его «любовников»

«Боже, кто здесь? Коля Басков, это ты? Сереженька Лазарев, это ты? Дима Билан, это что – ты? Дава, Давушка, это ты!», - заявил «Киркоров».

«Может пойдем отсюда?», - заявил один из участников USB.

«Да подожди ты, давай всех дослушаем», - заявил другой участник шоу Серж Горелый.

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Напомним, что группа USB – одни из главных звезд Comedy Club. От их номеров без ума многие поклонники шоу.