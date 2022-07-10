Шокирующей информацией о поведении Кузнецова в детдоме Шатунова поделился Разин

Продюсер Андрей Разин заявил, что в смерти Юрия Шатунова виноваты его директор Аркадий Кудряшов и композитор, автор песни «Белые розы» Сергей Кузнецов. Именно он основал коллектив «Ласковый май» во время работы в детском доме № 2 Оренбурга умершей 23 июня знаменитости.

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Как утверждает Разин, Кузнецов находился под следствием за дела, которые якобы натворил в образовательном учреждении.

«По словам директора детдома Валентины Николаевны Тазекеновой, он напился на работе, якобы в поисках туалета ходил голый по детским спальням и развращал детей. Вдобавок ко всему пропала часть доверенной Кузнецову музыкальной аппаратуры», - рассказал Разин «Экспресс газете».

Якобы после этого директор детского дома уволила Кузнецова с работы и написала на него заявление в милицию. Как говорит Разин, она не советовала ему иметь дело с Кузнецовым, но тот все-таки начал с ним сотрудничать. В итоге, Кузнецов и Кудряшов настроили против него Шатунова, уговорили уйти от него и в интервью высказываться против бывшего продюсера, заявил Разин.

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