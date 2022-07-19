«Шокирована»: Самойлова и Джиган переехали из своего шикарного дома в более роскошный коттедж

Оказывается, семейству рэпера Джигана и бизнесвумен Оксаны Самойловой было тесно в их шикарном доме с панорамными окнами в два этажа. Конечно, детей у них немало – четверо (10-летняя Ариела, 7-летняя Лея, 5-летняя Майя и 2-летний Давид), но ни разу, глядя на их публикации в Сети не казалось, что родственники сидят друг у друга на головах. Тем не менее, у богатых свои причуды.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

В личном блоге Оксана Самойлова рассказала, что они два года искали новый дом и вот наконец-то их мечта осуществилась – они переезжают. При этом жена музыканта настолько спешила, что решила это сделать без мужа, который в настоящий момент гастролирует в Краснодарском крае.

А чтобы любимому супругу не было одиноко, Самойлова заказала под вещи для переезда специальную коробку – с фотографией Джигана.

«С одной стороны, я безумно рада, мы в нем живем уже почти два дня. С другой стороны, это такие серьезные перемены, а мне, как Тельцу, это так сложно! Я счастлива и шокирована одновременно», - рассказала Оксана Самойлова.