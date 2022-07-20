Шок-контент: Брэд Питт появился на красной дорожке в юбке

В широкий прокат голливудский боевик «Быстрее пули» вышел 14 июля. Главные роли в блокбастере сыграли Брэд Питт, Сандра Буллок, Зази Битц, Джои Кинг и Аарон Тейлор-Джонсон.
Накануне его премьера состоялась в Берлине. На красной дорожке появился и 58-летний Брэд Питт, который, мягко говоря, шокировал всех собравшихся. Актер выбрал довольно смелый наряд – розовая рубашка на выпуск, пиджак цвета корицы и юбка в тон ему. Образ дополнил ботинками в армейском стиле.
Брэд Питт. Фото: Global Look Press
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Напомним, после развода с Анджелиной Джоли Брэд Питт никак не комментирует свою личную жизнь. Однако в 2020 году стало известно, что он закрутил роман с немецкой моделью Николь Потуральски, которая, к слову, живет в Берлине.