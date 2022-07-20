Шок-контент: Брэд Питт появился на красной дорожке в юбке

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, после развода с Анджелиной Джоли Брэд Питт никак не комментирует свою личную жизнь. Однако в 2020 году стало известно, что он закрутил роман с немецкой моделью Николь Потуральски, которая, к слову, живет в Берлине.