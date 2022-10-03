Шнуров подал в суд на компанию по производству технической конопли

Известный музыкант Сергей Шнуров судится с собственной компанией, которая производит техническую коноплю. У Шнурова – доля в этой компании, равная пяти процентам, он – один из трех учредителей.

С самого начала дела у компании шли неважно, и Шнуров вложил в производство крупную сумму, которую необходимо было вернуть ему до конца 2021 года. Только вот своих денег он не увидел до сих пор, что и стало причиной для судебного иска.

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Сам долг, проценты и издержки на госпошлину Сергей Шнуров оценивает в 42 миллиона рублей. Предварительная беседа в Хамовническом суде состоится 28 октября, сообщает издание «МК».