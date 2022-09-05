Шнуров назвал Волочкову «параллельной вселенной»

Сергей Шнуров в преддверии концерта группировки «Ленинград» дал большую пресс-конференцию в РИА Новости. Артист признался, что свою работу планирует самостоятельно и не оглядывается на коллег по шоу-бизнесу.

«Я не слежу за новостями, что, например, Анастасия Волочкова говорит… Это как из другой вселенной», — цитирует Шнурова Teleprogramma.pro.

По словам Шнурова, «Ленинград» никогда не уходил в бездеятельность.

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