«Школы очень слабо защищены»: Ксения Собчак жестко высказалась после гибели детей в Ижевске

Журналистка и светская львица Ксения Собчак в телеграм-канале отреагировала на трагедию в Ижевске.

Ксения Собчак возмутилась тем, что после страшных случаев, произошедших в других городах страны, ничего не было предпринято. Учебные заведения так и не могут гарантировать безопасность тех, кто в них находится.

«После трагических случаев в учебных заведениях Казани и Перми, где в результате стрельбы погибло множество людей, много говорилось об усилении безопасности в школах и университетах. Что-то даже приняли-решили, что-то обещали поменять. Сегодня человек с оружием спокойно проникает в школу и расстреливает 9 человек, из них — пятеро детей. Как же тогда соблюдаются правила безопасности, где были правоохранительные органы? Ведь это далеко не первый случай, однако, как показывает практика, школы по-прежнему очень слабо защищены!» — высказалась Ксения Собчак.

Напомним, утром в понедельник, 26 сентября, в школу номер 88 города Ижевска ворвался вооруженный мужчина. Он устроил пальбу по детям, а затем покончил с собой. В результате, по последним данным, погибли тринадцать человек, не считая самого стрелка. Семеро погибших — дети.

Только что стало известно, что установлена личность стрелявшего. Им оказался 34-летний Артем Казанцев. Он родился в Ижевске и окончил 88-ю школу, в которой устроил бойню.

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