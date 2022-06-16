Ширвиндт назвал Басту ренегатом после слухов, что он станет ведущим «Вечернего Урганта»

Телеведущий Михаил Ширвиндт в беседе с Teleprogramma.pro оценил вероятность, что рэпер Баста станет ведущим шоу «Вечерний Ургант».
«Любой ренегат не сможет ни с чем справиться. Сейчас не нужен тонкий юмор. Сейчас нужен чудовищный юмор. Поэтому рэпер Баста прекрасно подходит под тот чудовищный юмор, который сейчас востребован».
Как отметил Ширвиндт, Баста в данных условиях идеальная замена Урганту. «Надеюсь, что программа будет называться по-прежнему «Вечерний Ургант». Или уже «Вечерняя Баста»? «Полная Баста». Так предлагаю назвать программу. «Полный Ургант» или «Вечерняя Баста», — заметил Ширвиндт.
Ранее в СМИ появилась информация, что Баста может заменить Урганта в его программе. Позже эти заявления были опровергнуты.
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