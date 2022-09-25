Широко раздвинула бесконечные ноги: Волочкова показала идеальную растяжку выходного дня

Подписчикам балерины Анастасии Волочковой никогда не бывает скучно. Звезда балета знает, чем удивить и побаловать свою аудиторию.
И это не только креативные шпагаты, немыслимые фотосессии, провокационные наряды и позы и смелые заявления.
Даже занятия Анастасии Волочковой у станка или просто в гимнастическом зале хочется смотреть и пересматривать.
На этот раз Анастасия Волочкова показала, как провела воскресный день. Балерина занималась стрейчингом. Облачившись в спортивные брюки цвета индиго, Анастасия Волочкова легла на гимнастический коврик и широко раздвинула свои длинные ноги, продемонстрировав отличную, как и положено балеринам, растяжку.
«Растяжка выходного дня под мою песню «Буду я с тобою счастлива» из моего альбома «Вселенная». А вы занимаетесь в выходные?» - поинтересовалась Анастасия Волочкова в телеграм-канале.
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