Широко раздвинула бесконечные ноги: Волочкова показала идеальную растяжку выходного дня

Подписчикам балерины Анастасии Волочковой никогда не бывает скучно. Звезда балета знает, чем удивить и побаловать свою аудиторию.

И это не только креативные шпагаты, немыслимые фотосессии, провокационные наряды и позы и смелые заявления.

Даже занятия Анастасии Волочковой у станка или просто в гимнастическом зале хочется смотреть и пересматривать.