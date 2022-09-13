Шикует после съемок в Африке: Севастьянова в алом платье с принтом polka dot щегольнула во Флоренции

Каролина Севастьянова знакома публике, так как много лет была художественной гимнасткой. Она выступала на соревнованиях и смогла завоевать множество наград. Спортсменка завершила карьеру, когда завоевала олимпийское золото. Теперь эффектная брюнетка снимается в телевизионных шоу. Недавно она снова приняла участие в шоу «Звезды в Африке».
Примечательно, что Каролина в новом сезоне проекта стала участницей, которую отправили домой в первом же выпуске с помощью голосования. Однако она не расстроилась. После съемок спортсменка уже побывала в Монако, а также ездила во Францию. Каждый раз она предстает в женственных нарядах, подчеркивающих ее формы.
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На этот раз Севастьянова оказалась во Флоренции. Она остановилась в пятизвездочном отеле. Гимнастка позировала на фоне сада и старинного города в алом платье с рюшами и принтом polka dot. Она подчеркнула изящные щиколотки и точеную талию. Каролина завершила образ босоножками пудрового цвета.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит спортсменка. Многие осыпали ее комплиментами.
«Ну что за дива», «Вам идут такие пейзажи», «Просто роскошная», «Наряд просто бесподобный», «Как жаль, что вы покинули шоу так быстро», «От вашей красоты можно обомлеть», — прокомментировали кадры подписчики.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды