Шикует после съемок в Африке: Севастьянова в алом платье с принтом polka dot щегольнула во Флоренции

Примечательно, что Каролина в новом сезоне проекта стала участницей, которую отправили домой в первом же выпуске с помощью голосования. Однако она не расстроилась. После съемок спортсменка уже побывала в Монако, а также ездила во Францию. Каждый раз она предстает в женственных нарядах, подчеркивающих ее формы.