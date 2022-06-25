Шикарные апартаменты fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер выставили на продажу

Шикарную квартиру fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер на Тверском бульваре в Москве выставили на продажу. За элитную четырехкомнатную недвижимость просят 390 миллионов рублей, хотя немногим ранее за продажу хотели выручить на 24 миллиона больше.

В объявлении, которое появилось на одном из известных сайтов, звездное гнездышко называют «уникальной квартирой на Партриарших формата de luxe». В ней есть гостиная, кухня-столовая, спальня для гостей, детская с собственным санузлом и — вишенка на торте — две террасы с видом на Тверской бульвар.

Легенда российского мира моды Алла Вербер купила апартаменты в начале 2000-х, они находились в плачевном состоянии. Она преобразила квартиру до неузнаваемости: обставила ее дизайнерской мебелью и дорогим антиквариатом, уточняет издание «Москвич Mag».

Напомним, Алла Вербер много лет боролась с онкологией. К сожалению, чуда не произошло.

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